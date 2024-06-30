3 غارات واقتحام.. ماذا يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

كتب- محمد فتحي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بلدة صرة غرب نابلس في الضفة الغربية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن قوات الاحتلال شنت غارة جوية على حي الصبرة جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى غارتان على منطقتي عبسان وخزاعة جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة غزة، اليوم، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وسقط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمنزل قرب شارع الوحدة وسط مدينة غزة ، كما سقط قتلى وعدد من الإصابات في قصف منزل في ساحة الشوا وسط مدينة غزة.

وتستمر العملية البرية الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط مناشدات من عائلات محاصرة دون مياه أو طعام لليوم الثالث وتستغيث من أجل إجلاء الجرحى من شارع النزاز بالشجاعية.

وطبقا للوكالة ، يمنع جيش الإسرائيلي لليوم الـ 51 على التوالي دخول شاحنات القطاع الخاص إلى مدينة غزة، وتزداد حدة سوء التغذية في مدينة غزة.