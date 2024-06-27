الحبس 10 سنوات.. أعلى محكمة كويتية تقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة

وكالات

أيدت محكمة التمييز الكويتية اليوم الخميس، حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة 10 سنوات.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وآخرون بتهم تتعلق بغسل الأموال.

كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.

وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.

ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.