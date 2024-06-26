إعلان

BBC

إعلام عبري: واشنطن قلقة من استغلال نتنياهو شحنات الأسلحة لفتح جبهة بالشمال

10:28 م الأربعاء 26 يونيو 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رسالة غاضبة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأسلحة المعلقة لن تسلم بالكامل حتى بعد انتهاء عملية رفح.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إدارة بايدن قلقة من استغلال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شحنات الأسلحة الإضافية لفتح جبهة في الشمال مع حزب الله في لبنان.

وأكدت القناة 12، أن الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب طريقة تعامل نتنياهو مع قضية الأسلحة، موضحة أن إسرائيل تعهدت لواشنطن باستخدام الأسلحة بشكل محدد وفقا للمعايير الأمريكية.

بدورها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، إن شحنة القنابل الثقيلة المعلقة إلى إسرائيل ستبقى كذلك في الوقت الحالي.

بايدن الرئيس الأمريكي نتنياهو حزب الله إسرائيل عملية رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خلال أسابيع".. البث الإسرائيلية: المواجهة مع حزب الله ستكون بعد انتهاء عملية رفح

إعلان

إعلان

39 درجة بهذه المناطق.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا بأغلب الأنحاء
قطعهم بصاروخ وولع في جثثهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قاتل والدته وشقيقيه بالغربية
عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة