إعلام عبري: واشنطن قلقة من استغلال نتنياهو شحنات الأسلحة لفتح جبهة بالشمال

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رسالة غاضبة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأسلحة المعلقة لن تسلم بالكامل حتى بعد انتهاء عملية رفح.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إدارة بايدن قلقة من استغلال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شحنات الأسلحة الإضافية لفتح جبهة في الشمال مع حزب الله في لبنان.

وأكدت القناة 12، أن الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب طريقة تعامل نتنياهو مع قضية الأسلحة، موضحة أن إسرائيل تعهدت لواشنطن باستخدام الأسلحة بشكل محدد وفقا للمعايير الأمريكية.

بدورها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، إن شحنة القنابل الثقيلة المعلقة إلى إسرائيل ستبقى كذلك في الوقت الحالي.