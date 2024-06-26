نواب ألمان يوافقون على طلبية شراء أقمار اصطناعية عسكرية بقيمة 2.1 مليار يورو

برلين - (د ب أ)

وافق نواب ألمان على شراء الحكومة الألمانية ثلاثة أقمار اصطناعية للقوات المسلحة مقابل 2.1 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، في إطار جهود الائتلاف الحاكم لتعزيز قدرات الجيش.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها، القول إن لجنة الموازنة في مجلس النواب أعطت اليوم الأربعاء الضوء الأخضر للطلبية، من شركة "أو إتش بي إس ي" ومقرها بريمن.

ومن المقرر أن يوافق النواب أيضا خلال جلسة مقررة في أوائل يوليو المقبل، على خطط شراء 105 دبابة قتال إضافية طراز ليوبارد 2 من شركة "كيه إن دي إس" الألمانية -الفرنسية، مقابل 2.9 مليار يورو إضافة إلى أربعة أنظمة دفاع صاروخي باتريوت أخرى من الشركة الأمريكية "آر تي إكس كورب" مقابل 1.2 مليار يورو، وفقا للمصادر.

وانطلقت مساعي ألمانيا بقوة لتحديث قواتها المسلحة في أعقاب بدء الغزو الروسي الشامل لأراضي أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعهد بأن تلتزم برلين بهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع على المدى الطويل، حتى بعد نفاد الصندوق الخاص للجيش الممول بالديون والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو بعد عام 2027.