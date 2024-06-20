انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في الإكوادور

بوينس آيرس - (د ب أ)

انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص في الإكوادور لساعات على مستوى البلاد في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقال وزير الأشغال العامة روبرتو لوكي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة بالوكالة في البلاد، في منشور على منصة (إكس) الأربعاء: "كان ذلك نتيجة سلسلة من الأحداث المترابطة".

وأوضح أن فشل بعض محطات الطاقة تسبب في تأثير "انقطاع تام". وأضاف: "كان الطلب على الطاقة فجأة أكبر من العرض، مما أدى إلى انهيار الشبكة الكهربائية الوطنية".

وحدث الانقطاع حوالي الساعة 0320 مساء بالتوقيت المحلي (2020 بتوقيت جرينتش)، وفقا للوزير. وأُعيد التيار الكهربائي إلى مستوى 95% حوالي الساعة 0640 مساء.ً

وقال لوكي: "تظهر الواقعة أن نظام الطاقة في الإكوادور في أزمة"، مضيفا أن ذلك يعود إلى "نقص الاستثمار في صيانة وبناء خطوط الطاقة".

وأشار الوزير إلى أنه "في أبريل كانت هناك مشاكل في توليد الطاقة، والآن هناك مشاكل في النقل".

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب نقص الطاقة، وطبقت تخفيضات في الطاقة استمرت لعدة ساعات لتوفير الطاقة.

وتولّد الإكوادور 78% من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، لكنها تعرضت لجفاف شديد، حيث وصلت مستويات المياه في الخزانات إلى مستويات منخفضة تاريخيا.