جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم يقر بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية

كيب تاون - (د ب أ)

أقر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الأحد بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الأسبوع، بعد فرز نحو معظم الأصوات.

وقال الأمين العام للحزب فيكيلي مبالولا في مؤتمر صحفي في جوهانسبرج بعد فرز 99.91% من الأصوات "لا يوجد ما يستدعي الاحتفال فيما يتعلق بأداء الحزب".

ووفقا للجنة الانتخابية، فإن حزب المؤتمر حصل على 40.2% من الأصوات، بانخفاض بواقع 17 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2019.

ويهيمن الحزب، المنبثق من حركة تحرير خاضت قتالا ضد حكومة الفصل العنصري من الأقلية من أصحاب البشرة البيضاء، على السياسة في جنوب أفريقيا منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية عام 1994.

وقال مبالولا إن النتائج ترسل رسالة واضحة، مشيرا إلى أن الحزب يريد أن يطمئن مواطني جنوب أفريقيا أنه سمع تلك الرسالة.

وأضاف أن الحزب مازال يعد الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا، وقد حصل على أغلبية حاسمة في خمسة أقاليم من بين الأقاليم التسعة.

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم.