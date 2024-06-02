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سيدة الأعمال الأيسلندية هالا توماسدوتير تقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية

01:58 م الأحد 02 يونيو 2024

هالا توماسدوتير

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كوبنهاجن - (د ب أ)

اقتربت سيدة الأعمال والمستثمرة الأيسلندية هالا توماسدوتير نحو الفوز في الانتخابات الرئاسية الأيسلندية، متقدمة على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الأيسلندية، صباح اليوم الأحد، إن توماسدوتير حصلت على 8ر32% من أصوات الناخبين مقابل 7ر25 % حصلت عليها ياكوبسدوتير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووجهت رئيسة الوزراء السابقة التهنئة لتوماسدوتير، وقالت إنها ستكون رئيسة جيدة.

ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة لثاني مرة، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وبذلك، أصبحت توماسدوتير أيضا ثاني امرأة تتولى منصب رئيس دولة أيسلندا.

هالا توماسدوتير الانتخابات الرئاسية الأيسلندية كاترين ياكوبسدوتير أيسلندا
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