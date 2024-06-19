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بنجلاديش.. مقتل 10 أشخاص في انهيارات أرضية بمخيمات مسلمي "الروهينجا"

07:27 م الأربعاء 19 يونيو 2024

مسلمي الروهينجا - أرشيفية

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دكا - (د ب أ)

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن 10 أشخاص، على الأقل، من بينهم ثمانية من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر جراء انهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في مخيمات اللاجئين المكتظة بجنوب شرق بنجلاديش.

وقال شمسود دوزا، وهو مسؤول رفيع بلجنة اللاجئين للإغاثة والعودة للوطن، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف، إنه تأكد أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات أرضية، على الأقل، في مخيمات مختلفة بمنطقة كوكس بازار.

وأضاف أن ثمانية منهم من مسلمي الروهينجا.

وأفاد المسؤول بأن أفرادا من إدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني أنقذوا عدة أشخاص من تحت الوحل، وجرى المسارعة بنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.

وقال ميزان نور الرحمن، رئيس إدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني، لصحفيين محليين، إن السلطات بدأت نقل الأشخاص الذين يقيمون في مساكن تتسم بالخطورة فوق منحدرات التلال إلى أماكن آمنة.

يُذكر أن بنجلاديش تستضيف أكثر من مليون مسلم من أقلية الروهينجا في مخيمات بائسة بمنطقة كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية، وتقع العديد من المنازل في مخيمات اللاجئين فوق تلال أو بالقرب من تلال.

مسلمي الروهينجا بنجلاديش أمطار مخيمات اللاجئين انهيارات أرضية
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