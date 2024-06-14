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BBC

تقديرات إسرائيلية بانتهاء العملية العسكرية في رفح بعد أسبوعين

09:34 م الجمعة 14 يونيو 2024

رفح

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أسبوعين.

كانت مجموعة السبع طالبت اليوم الجمعة، إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي في جميع الظروف.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الجمعة: "موحدون في تأييد الاتفاق المقترح لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى"، داعية كل الأطراف إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين.

وتابعت مجموعة السبع، أنه على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها ترحب بقرار مجلس الأمن ونجدد دعوتنا حماس إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل.

رفح الاحتلال الإسرائيلي عملية رفح
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