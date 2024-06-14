الرئيس الروسي: موسكو ستوقف إطلاق النار وتبدأ المحادثات مع كييف في هذه الحالة

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستوقف إطلاق النار وتبدأ المحادثات إذا انسحبت القوات الأوكرانية من 4 مناطق تطالب بها روسيا، وتخلت كييف عن طموحاتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ستضمن سلامة القوات الأوكرانية المنسحبة، قائلا إن قمة سويسرا المخصصة للسلام في أوكرانيا والمقرر أن تنعقد غدا، تعد "خدعة لتشتيت انتباه الجميع".

وأكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الروسية على هامش اجتماعه مع الوزير سيرجي لافروف والفريق العامل ضمن الوزارة، على أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وأنه لن يعود كما كان من قبل لا في السياسة ولا في الاقتصاد.

وبشأن مصادر الأموال الروسية، قال بوتين إنه بسرقة الأصول والأموال الروسية يخطو الغرب والأمريكيون خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأوه بأنفسهم، موضحًا أن انعدام الثقة في العملات الغربية آخذ في الازدياد، والعالم يدرك أن أي شخص يمكن أن يكون التالي.

وأكد بوتين على أنه يمكن لأوروبا أن تحافظ على نفسها كأحد مراكز التنمية إذا حافظت على علاقات جيدة مع روسيا.