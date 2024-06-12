كندا.. الحكومة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

وكالات

وجهّت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق بدعوى وجود تقلبات في الوضع الأمني.

ويشهد العراق تطورات أمنية كبيرة، في ظل الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة على إسرائيل، إسناد لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وفي عام 2020، دعت الحكومة الكندية، رعاياها بتجنب السفر إلى العراق ومغادرة البلاد بالوسائل التجارية، مشيرة إلى أن هناك تهديدا متزايدا بهجمات إرهابية وهجمات ضد المصالح الغربية.

وطالبت الحكومة الكندية حينها، مواطنيها "بتجنب السفر إلى العراق بسبب استمرار الوضع الأمني المتقلب، الذي لا يمكن التنبؤ به، والخطير".

كما دعت رعاياها المتواجدين في العراق التفكير في المغادرة بوسائل تجارية إذا كان ذلك آمنا، آنذاك.