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الإمارات تطالب بوقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

04:10 م الإثنين 27 مايو 2024

الامارات

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(وكالات)

أدانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح، وذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها على منصة "إكس".

وجاء في البيان "تدين دولة الإمارات الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين في رفح".

وشددت الخارجية الإماراتية في بيانها، على أهمية تنفيذ كافة التدابير الواردة في قرارات محكمة العدل الدولية، بشأن مطالبة تل ابيب بالوقف الفوري لكافة عملياتها العسكرية في مدينة رفح.

الإمارات قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وزارة الخارجية الإماراتية
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