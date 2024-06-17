لابيد يطالب بإبعاد حزب الله عن الحدود

وكالات

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإبعاد حزب الله عن الحدود "سواء بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر قولها، إن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وذكرت المصادر أن الأطراف تناقش التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة.

كان المبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة، آموس هوكستين، وصل إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكدت متحدثة باسم السفارة الأمريكية وصول الدبلوماسي هوكستين إسرائيل اليوم الإثنين. ويحاول هوكستين التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله منذ شهور.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فأنه يعتزم التوجه إلى لبنان لإجراء محادثات.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى قيام تل ابيب بشن حرب على قطاع غزة.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.