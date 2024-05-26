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BBC

متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بصفقة

08:15 م الأحد 26 مايو 2024

مظاهرات في إسرائيل

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن متظاهرين يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب قبيل انعقاد مجلس الحرب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الحرب مفاوضات التبادل بعد المباحثات الأخيرة في باريس.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيعرض على مجلس الحرب مساء اليوم الأحد ملخص محادثاته في باريس بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وبحث مدير الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي إيه) وليام بيرنز، أمس السبت، في لقاءات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الموساد صفقة التبادل، وفق موقع أكسيوس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولهم، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".

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