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البحرية الهندية تستعد لعمليات إغاثة مع اقتراب إعصار ريمال

03:31 م الأحد 26 مايو 2024

البحرية الهندية أرشيفية

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نيودلهي - (د ب أ)

أفاد بيان لوزارة الدفاع الهندية أن البحرية الهندية بدأت الاستعداد للقيام بعمليات إغاثة من الكوارث مع اقتراب إعصار ريمال من ولاية البنغال الغربية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن "البحرية الهندية تقف على أهبة الاستعداد وتراقب عن كثب تطور الوضع لتقديم مساعدات فورية وفعالة في ظل اقتراب إعصار ريمال."

وأشار البيان إلى أن هناك سفينتين محملتين بمواد إغاثة وإمدادات طبية جاهزة للتحرك. وعلق مطار كولكاتا الدولي الرحلات الجوية حتى الساعة 9 صباحا غد الاثنين تحسبا لهبوب رياح وهطول أمطار شديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية قولها إنه من المرجع أن يشتد الإعصار في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، حيث سيعبر بنجلاديش ويضرب المناطق الساحلية في ولاية البنغال الغربية بين جزيرة ساجار وكيبوبارا، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما يصل إلى 135 كيلومترا في الساعة.

البحرية الهندية عمليات إغاثة إعصار ريمال وزارة الدفاع الهندية
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