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الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة يونانية قبالة اليمن

07:22 م الجمعة 24 مايو 2024

مهاجمة سفينة يونانية قبالة اليمن أرشيفية

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وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة يونانية قبالة سواحل اليمن.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، خلال تظاهرة دعم للفلسطينيين في العاصمة صنعاء، أنهم استهدفوا بطائرات مسيرة وصواريخ "السفينة يانيس التابعة لشركة شرق المتوسط البحرية اليونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر".

وأضاف سريع أن "عملية الاستهداف جاءت بعد قيام ثلاث سفن تابعة للشركة ذاتها بالوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة" في 4 و5 مايو.

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