جيش الاحتلال: جنودنا خالفوا التعليمات وأطلقوا النار برفح ما أدى لمقتل موظف أممي

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن تحقيقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشف أن جنوده أطلقوا النار في رفح بشكل مخالف للتعليمات، ما أسفر عن مقتل موظف أممي بطريق الخطأ.

وأشارت إلى أن التحقيق كشف أن الجنود هاجموا الأسبوع الماضي سيارة عدة مرات رغم أنها كانت تحمل شعار الأمم المتحدة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود لم يلتزموا بالتعلميات بوجوب التعامل مع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بحذر.

وتعددت حوادث استهداف العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، والتي كان أبرزها مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم.

لكن تصريحات مدير المنظمة العالمية، أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عانت على علم مسبق بمواقع عمل الفريق وتحركاته، بعدما أرسلوا إليهم إحداثيات أماكن عملهم.