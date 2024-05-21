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BBC

نتنياهو: هدفنا الأول تدمير حماس وإلا فلن يكون لسكان غزة مستقبل

07:33 م الثلاثاء 21 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن هدف الأول تدمير حماس و"إلا فلن يكون لسكان غزة مستقبل والثاني هو نزع السلاح في غزة"، وفق مزاعمه.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تسعى إلى إدارة مدنية في غزة يتكفل بها سكان محليون لا ينتمون لحماس ولا يسعون إلى تدمير إسرائيل.

وأوضح نتنياهو كذلك أن حكومته تسعى لإعادة بناء غزة بطريقة سلمية بدعم من الدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي.

بنيامين نتنياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي
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