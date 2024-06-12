بوتين يصادق على اتفاقية إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين

موسكو - (د ب أ)

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، على قانون الاتفاق المبرم مع الصين، بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية.

وجاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمي للأعمال القانونية: "وقع الرئيس بوتين القانون المتعلق بالتصديق على الاتفاقية مع الصين بشأن الإنشاء المشترك للمحطة القمرية العلمية الدولية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما وقع الرئيس الروسي مرسوما ينص على إلغاء اتفاقية سابقة موقعة مع الحكومة الأوكرانية في عام 1998، بشأن أنشطة المراكز الإعلامية والثقافية.

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن روسيا بدأت في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.

وقال بوريسوف، لوكالة سبوتنيك، إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.

وفي آذار/مارس 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.