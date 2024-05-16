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BBC

سويسرا: الدافع وراء حادث الطعن العشوائي لا يزال غير واضح

06:56 م الخميس 16 مايو 2024

الشرطة السويسرية

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جنيف (د ب أ)

قالت الشرطة السويسرية التي تحقق في حادث طعن استهدف المارة أمس الأربعاء، إنها لم تتمكن بعد من تحديد هوية المهاجم المعتقل أو دوافعه.

ودقت أجهزة الإنذار بعد ظهر الأربعاء، عندما تلقت الشرطة مكالمة طارئة في بلدة زوفينجن الصغيرة، على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب شرق بازل.

وقال البلاغ إن رجلا كان يطعن المارة بشكل عشوائي وأصاب عدة أشخاص، وأن الهجوم بدأ في محطة القطار، ثم انتقل إلى مركز تعليمي.

وسرعان ما وصلت خدمات الأمن والطوارئ إلى مكان الحادث، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالمحطة وإخلاء مدرسة قريبة. وكان الجاني مختبئا في البداية في مبنى تمكنت فيه وحدات الشرطة الخاصة من التعامل معه.

وألقي القبض على المهاجم بعد مواجهة استمرت ساعتين. كما أصيب الرجل نفسه وعولج في المستشفى ووضع تحت الحراسة.

وقالت الشرطة اليوم الخميس: "من المرجح أن الرجل من أصل أجنبي ويبلغ من العمر نحو 40 عاما"، مشيرة إلى أنه لم يكن معه أوراق هوية.

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