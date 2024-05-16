رئيسة سلوفاكيا تعقد اجتماعًا لكافة الأحزاب بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء

براتيسلافا - (د ب أ)

عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، دعت رئيسة البلاد المنتهية ولايتها زوزانا تشابوتوفا، وخلفها بيتر بيليجريني كافة الأحزاب السياسية لعقد اجتماع من أجل إجراء مشاورات.

وقالت تشابوتوفا الشعب في خطاب متلفز موجه للشعب في براتيسلافا اليوم الخميس "دعونا نخرج من الحلقة المفرغة للكراهية والاتهامات المتبادلة".

وأضافت أن الهجوم على فيتسو هو فعل فردي "لكن المناخ المتوتر من الكراهية هو عملنا الجماعي".

وظهرت تشابوتوفا وبيليجريني سويا خلال الخطاب، وقالت تشابوتوفا التي تنتمي لحزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي "نريد أن نبعث برسالة تفاهم في ظل هذا الوضع المتوتر"، وأدان السياسيان الهجوم على فيتسو مجددا.

ودعا بيليجريني الذي انضم إلى ائتلاف فيتسو، الأحزاب السياسية إلى تعليق أو على الأقل تقييد حملاتهم الانتخابية قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو حتى يهدأ الوضع.

وبعد خطابهما، غادرا لحضور اجتماع خاص لمجلس الأمن في مقر الحكومة.