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إيرلندا: سنعترف بالدولة الفلسطينية خلال مايو الجاري

02:30 م الأربعاء 15 مايو 2024

إيرلندا

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دبلن - (د ب ا)

قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن إيرلندا سوف تعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أن إيرلندا وإسبانيا تجريان مباحثات مع الدول الأوروبية الأخرى بشأن اعتراف مشترك بالدولة الفلسطينية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أنه على الرغم من طرح تاريخ 21 مايو الجاري كموعد محتمل، فإن مارتن قال إن الموعد مازال " غير محدد".

وقال مارتن اليوم الأربعاء" سوف نعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الشهر".

وأضاف "الموعد المحدد مازال غير محدد لأننا مازالنا نجرى مناقشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".

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