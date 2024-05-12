الأغذية العالمي: بعض المناطق المتضررة من الفيضانات بأفغانستان يستحيل الوصول لها

كابول - (د ب أ)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أن معظم المناطق المتضررة من الفيضانات، في إقليم "باجلان" الأفغاني، لا يمكن الوصول إليها بمركبات، مثل الشاحنات.

ونشر البرنامج صورة تظهر عمال إغاثة وهم ينقلون إمدادات طوارئ إلى إقليم "باجلان" باستخدام الحمير، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكتب البرنامج اليوم الأحد، مذكرة من موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم سهولة الوصول إلى ضحايا الفيضانات في إقليم "باجلان".

وأضاف البرنامج "برنامج الأغذية العالمي مضطر لأن يلجأ إلى أي بديل لتوصيل أغذية للناجين، الذين فقدوا كل شيء".

وكانت وزارة اللاجئين الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إقليم باجلان بشمال أفغانستان إلى 315 شخصا.

ولم تتضح على الفور حصيلة الفيضانات التي وقعت أمس الأول الجمعة. وتشير أحدث إحصائية مؤكدة من جانب المسؤولين المحليين في باجلان إلى تسجيل 131 حالة وفاة وأكثر من 100 مصاب. مع ذلك، أفادت الوكالات الأممية والوزارة بوقوع عدد أكبر من الخسائر البشرية .

وقد أثرت الكارثة بصورة غير متناسبة على الأطفال. وقدرت منظمة " أنفذوا الأطفال" أن نحو 600 ألف شخص، من بينهم 310 آلاف طفل يقيمون في الخمس مناطق المتضررة بصورة كبيرة بإقليم باجلان.