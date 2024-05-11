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لواء بجيش الاحتلال: نحن لا ننتصر بالمعركة والجنود يُقتلون دون أن نحقق أهداف الحرب

07:43 م السبت 11 مايو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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قال لواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن "نحن لا ننتصر في المعركة والجنود يقتلون دون أن نحقق أهداف الحرب"، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

سبق وأن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن هناك صعوبة في الحفاظ على الإنجازات منذ بدء الحرب لغياب أهداف محددة يضعها المستوى السياسي.

وأوضح الضباط الإسرائيليون، أن قوات جيش الاحتلال كانت تتجهز لدخول رفح جنوبي غزة تتجه إلى جباليا للقتال شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول رفح جباليا مخيم جباليا طوفان الأقصى إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب
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