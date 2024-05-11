إعلان

BBC

عسكريون إسرائيليون: قوات كانت تتجهز لدخول رفح تتجه إلى جباليا للقتال شمالي غزة

06:18 م السبت 11 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن هناك صعوبة في الحفاظ على الإنجازات منذ بدء الحرب لغياب أهداف محددة يضعها المستوى السياسي.

وأوضح الضباط الإسرائيليون، أن قوات جيش الاحتلال كانت تتجهز لدخول رفح جنوبي غزة تتجه إلى جباليا للقتال شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول رفح جباليا طوفان الأقصى قوات تتجهز لدخول رفح مخيم جباليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح
* مصدر طبي يكشف تفاصيل حالات مصابي "دهس تريلا المنيب"
مترو الأنفاق يكشف حقيقة حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس