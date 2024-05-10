إسرائيل على وشك اجتياح كامل لرفح.. أين الخط الأحمر؟

كتب- مصراوي:

وسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في رفح، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الليلة الماضية، على توسيع منطقة العمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنوب غزة، حسبما أعلنت صحيفة أكسيوس الأمريكية.

التوسع الجديد لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتجاوز ما أسماه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"الخط الأحمر" في رفح، والذي هدد خلال لقائه مع شبكة سي إن إن الأربعاء، إنه إذا غزت إسرائيل رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني نازح، فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بقذائف مدفعية وقنابل لطائرات مقاتلة وأسلحة هجومية أخرى.

وفقا لصحيفة أكسيوس الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن التوسع الذي قررت إسرائيل القيام به سيكون "محسوبًا"، من وجهة نظرهم حسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية في تقرير لها لا يتجاوز الخط الأحمر.

فيما قالت مصادر أخرى لأكسيوس، أن التوسع في العمليات الذي ستقوم به إسرائيل، يشمل إجراءات يمكن أن تفسرها الولايات المتحدة على أنها تتجاوز الخط الأحمر لبايدن.

لم يكن الرئيس جو بايدن واضحًا بشأن متى بالضبط ستؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى قيام إدارته بقطع المساعدة العسكرية عن إسرائيل، لكن مسؤولان أمريكيان قال للصحيفة الأمريكية، إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يأتي مع تزايد القلق في إدارة بايدن بشأن تدهور الوضع الإنساني في منطقة رفح، منذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكن خرائط الأقمار الصناعية تظهر أنه منذ ليلة الاثنين، يتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في شرق رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية، بزعم ملاحقة عدد من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس "في المدينة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج الخميس، ليرد بدوره على تهديد الرئيس بايدن بشأن "الخط الأحمر"، وإعلانه تعليق المساعدات العسكرية إذا غزت إسرائيل رفح، قائلا في شريط فيديو : "إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى الوقوف بمفردها، فسوف تقف وحدها".

تحدي نتنياهو في مواجهة "الخط الأحمر" الذي وضعه بايدن سيزيد من تفاقم التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض ، بشأن حرب غزة، وتحديدا بشأن العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل حاليا في رفح حسبما أعلنت صحيفة أكسيوس الأمريكية.

وفي لقاء نتنياهو الخميس، قال فيه إنه يأمل أن يتمكن هو وبايدن من التغلب على الخلاف الحالي – لكنه شدد على أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها لهزيمة حماس، بما في ذلك في رفح.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي سابق، أن تصريح بايدن صدم الكثيرين في الحكومة الإسرائيلية، خاصة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، كما أن هناك قلقا كبيرا داخل الجيش بشأن الأزمة المتصاعدة مع إدارة بايدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس بايدن في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إنه إذا غزت إسرائيل مدينة رفح في غزة، فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بقذائف المدفعية وقنابل الطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة الهجومية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها بايدن أو أي مسؤول آخر في إدارته علناً، إن عملية برية عسكرية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة الهجومية.