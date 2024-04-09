"بعد تهديد داعش".. فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أن الإجراءات الأمنية عززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تهديدا يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح الوزير "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية علنا".

وقال مصدر مطلع إن "تنظيم الدولة الإسلامية هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".