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BBC

إيران: أمريكا عليها مسؤولية في حادث قصف سفارتنا في دمشق والكيان الصهيوني سيعاقب

05:45 م الإثنين 08 أبريل 2024

وزير الخارجية الإيراني

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مصراوي

بحث وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس السوري العلاقات الثنائية والعدوان على غزة والقضايا الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب منذ ستة أشهر بدعم أمريكي، موضحا أن الجريمة الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد السفارة الإيرانية بدمشق انتهاك جديد للقانون الدولي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة عليها مسؤولية في حادث قصف السفارة الإيرانية في دمشق والكيان الصهيوني سيعاقب قائلا: "عدم موافقة أمريكا على صدور بيان ضد إسرائيل يعني أنها أعطت إسرائيل الضوء الأخضر ويجب أن تتحمل المسؤولية".

وأكمل وزير الخارجية أن بلاده تعتبر أن أمن سوريا من أمن المنطقة، مشيرا إلى مواصلة الجهود الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وزير الخارجية الإيراني الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة حادث قصف السفارة الإيرانية

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رمضانك مصراوي

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