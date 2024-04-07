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BBC

سوناك: مصدومون من إراقة الدماء بغزة وندعو لوقف الحرب

12:06 ص الأحد 07 أبريل 2024

ريشي سوناك

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مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إنه مصدوم من إراقة الدماء في غزة، مضيفا "ندعو لوقف الحرب".

كذلك دعا سوناك إلى وقف إنساني فوري للقتال في غزة يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد، مؤكدا أن بريطانيا لا تزال مصدومة من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 3 عمال إغاثة بريطانيين.

سبق وأن قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم السبت، إنه بعد مراجعة وثائق وبيانات اتضح أن هناك نمط يجمع بين الهجمات على عمال الإغاثة بغزة منذ ما قبل مقتل عمال المطبخ المركزي.

كذلك أكدت مصادر للشبكة الأمريكية أن موظفين بالمطبخ المركزي العالمي تعرضوا لإطلاق نار مرتين إحداهما قبل حادثة مقتل زملائهم بيومين.

فيما صرح مسؤول بلجنة الإنقاذ الدولية للشبكة الأمريكية، بأنه في 18 يناير الماضي أصيب موظفون للجنة الدولية بانفجار قنبلة رغم إبلاغها إسرائيل بموقعهم.

وأشار مسؤول لجنة الإنقاذ الدولية، إلى أن إسرائيل قدمت تفسيرات لما وقع لموظفيها بدأت بالإنكار وانتهت بالاعتراف.

ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني غزة لجنة الإنقاذ الدولية

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رمضانك مصراوي

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