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BBC

إعلام عبري: مجلس وزراء الاحتلال وافق على زيادة المساعدات لغزة بناء على طلب بايدن

10:27 م الجمعة 05 أبريل 2024

الكابينت الإسرائيلي

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مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بناء على طلب الرئيس بايدن.

كانت القناة 12 العبرية، قالت أمس الخميس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بحث زيادة دخول المساعدات إلى غزة في ضوء الضغوط الدولية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المجلس ناقش تمديد ساعات عمل معبر كرم أبو سالم وزيادة مرور المساعدات من الأردن وزيادة عدد الشاحنات إلى 500 يوميا.

وكشفت مصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف أي ترتيبات تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة.

وأشارت المصادر إلى أن بايدن قال لنتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل وأن حلفاء لواشنطن ابلغوها بتحول في سياستهم، لافتين إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونجرس مؤقتا.

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