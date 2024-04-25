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البنتاجون: نتوقع بداية عمل الرصيف العائم أمام ساحل غزة أوائل مايو

09:34 م الخميس 25 أبريل 2024

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر، إن واشنطن بدأت أعمال بناء الرصيف البحري قبالة ساحل غزة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع، أننا نتوقع بداية عمل الرصيف العائم أمام ساحل غزة أوائل شهر مايو، موضحا أن تقارير المقابر الجماعية في قطاع غزة مزعجة وتثير قلقنا وينبغي التحقيق فيها.

وتابع المتحدث، أن أي عملية في رفح ينبغي أن تأخذ في الحسبان سلامة المدنيين وتوزيع المساعدات.

كان المدير الإقليمي بالبرنامج الأممي الإنمائي عبد الله الدردري، قال اليوم الخميس، إن كل ما بناه برنامج الأمم المتحدة في قطاع غزة تم تدميره، مضيفا "إذا أردنا بناء غزة من جديد فسيتطلب الأمر 200 سنة".

وشدد الدردري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، على ضرورة توفير منظومات مؤقتة للصحة والتعليم حتى يتم الإعمار، موضحا أن إزالة الركام والتعامل مع الجثث أولوية بعد وقف إطلاق النار.

البنتاجون باتريك رايدر واشنطن ساحل غزة قطاع غزة
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