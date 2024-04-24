إعلان

BBC

إعلام عبري: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ناقش سرًا احتمالات اعتقال لنتنياهو

08:26 م الأربعاء 24 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد مناقشة سرية بشأن احتمال صدور مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مذكرات الاعتقال التي ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد تتضمن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي.

وأوضحت أن المناقشة السرية انتهت بقرار باتخاذ عدة خطوات فورية كان أهمها شن حملة سياسية واسعة.

وأفادت القناة العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات مع نظرائه في كل من النمسا والتشيك وهولندا بشأن الأمر، فيما يمارس الوزير الإسرائيلي رون ديرمر وسفير الاحتلال بالولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الإدارة الأمريكية للتدخل.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمالات اعتقال لنتنياهو اعتقال لمسؤولين إسرائيليين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟