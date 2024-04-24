إعلام عبري: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ناقش سرًا احتمالات اعتقال لنتنياهو

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد مناقشة سرية بشأن احتمال صدور مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مذكرات الاعتقال التي ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد تتضمن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي.

وأوضحت أن المناقشة السرية انتهت بقرار باتخاذ عدة خطوات فورية كان أهمها شن حملة سياسية واسعة.

وأفادت القناة العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري محادثات مع نظرائه في كل من النمسا والتشيك وهولندا بشأن الأمر، فيما يمارس الوزير الإسرائيلي رون ديرمر وسفير الاحتلال بالولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الإدارة الأمريكية للتدخل.