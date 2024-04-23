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اقتحام 292 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى

05:43 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

اقتحام المسجد الأقصى

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(مصراوي)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن اقتحام 73 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك في فترة ما بعد الظهيرة ضمن حراسة أمنية مشددة.

وقالت الدائرة إن إجمالي عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم ارتفع إلى 292 مستوطنًا.

واقتحم عشرات المستوطنين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة.

وتأتي الاقتحامات ضمن احتفال قطعان المستوطنين بأول أيام عيد الفصح اليهودي، والذي يحييه اليهود لتذكر مناسبة خروجهم من مصر.

ودعت جماعة "الهيكل" المتطرفة المستوطنين إلى الاحتشاد من أجل اقتحام المسجد، مطالبة بتقديم القرابين قرب المسجد.

ورغم عدم ارتباط الأقصى بالاحتفال، لكن اليهود يصرون على ربطه باحتفالاتهم الدينية.

اقتحام المسجد الأقصى القدس المستوطنون اليهود الاحتلال الإسرائيلي
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