وزير خارجية إيرلندا يزور مصر والأردن للدفع لإقرار وقف إطلاق نار في غزة

لندن - (د ب ا)

من المقرر أن يزور وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن مصر والأردن للدفع لإقرار وقف إطلاق نار في قطاع غزة ودعم جهود تنفيذ حل الدولتين.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن هذه الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وعقب هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة، الذي قُتل خلاله 18 طفلا وأربعة بالغين.

وقال مارتن الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء إن زيارته تهدف لإعادة التركيز على " الصراع الوحشي" في ظل عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة.

وأضاف قبل بدء جولته" أتطلع للغاية للقاء نظرائي في مصر والأردن".

وأضاف" الدولتان كانتا في مقدمة الجهود الدولية لإحلال وقف إطلاق نار، الذي هناك حاجة ماسة له، ومواجهة الوضع الإنساني السيئ في غزة، مع الاستمرار في التركيز على الحلول السياسية طويلة المدى".

وأوضح" سوف نستمر في مناقشاتنا بشأن كيف يمكن لإيرلندا والدول المنفتحة الأخرى مثلها في أوروبا دعم حل هذا الصراع الوحشي، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم منح فلسطين العضوية في الأمم المتحدة".