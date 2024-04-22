عمدة لندن يبحث اليوم مع مفوض الشرطة أسلوب التعامل مع الاحتجاجات بشأن غزة

لندن - (د ب أ)

يعتزم عمدة لندن صادق خان الاجتماع مع مفوض شرطة العاصمة السير مارك رولي لمناقشة "العلاقات المجتمعية"، بعد خلاف بشأن تعامل الشرطة مع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن السير مارك رولي سيلتقي مع خان اليوم الاثنين بعد ضجة أُثيرت حول حادث تم خلاله تهديد أحد نشطاء معاداة السامية بالاعتقال بالقرب من مظاهرة في 13 أبريل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه من المتوقع أيضا أن يلتقي المفوض بوزير الداخلية جيمس كليفرلي خلال الأيام المقبلة، وقد تعرض رولي لضغوط لتقديم استقالته بعد سلسلة من الانتقادات لنهج شرطة العاصمة تجاه احتجاجات جرت على مدى الأشهر الستة الماضية.

ومع ذلك، قللت مصادر حكومية من احتمال إقالة رولي، في ضوء ما يبدو من تمتعه بثقة عمدة لندن.

وقد ظهر الخلاف الأخير بعد نشر لقطات مصورة تظهر رجل شرطة يصف جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي لـ"الحملة ضد معاداة السامية" ، بأنه "يهودي صريح" ويقول آخر إنه سيتم القبض عليه إذا لم يغادر المنطقة المجاورة للاحتجاج لأن وجوده "مستفز".