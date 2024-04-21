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BBC

السعودية.. تعليق وزير السياحة على تداول الكحول يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

09:30 م الأحد 21 أبريل 2024

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب

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وكالات

أثار تصريح أدلى به وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، بشأن المشروبات الكحولية وأنباء تداولها في المملكة، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الخطيب في مقطع فيديو خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، نُشرت أمس الأول الجمعة، وهو يرد على سؤال عن الفوارق التي يمكن أن يسببها إدخال الكحوليات إلى المملكة بالنسبة للعوائد السياحية، وكان السؤال: "هناك هوس في الغرب بالكحول وهوس بالحصول على كأس نبيذ مع وجبة العشاء سؤالي لك هل يغير ذلك شيئا بالنسبة للسياحة؟ هل تعتقد أن تقديم الكحول في السعودية سيغير ماديا الأرقام بالنسبة للسياحة؟.

ورد الوزير السعودي قائلا: "سأخبرك بشي، إلى الآن لم نواجه تحديات، أنا اتفق تماما معك الكحول مهمة، ولكن قررنا عدم توفيرها، وإلى الآن الناس يأتون يكتشفون المملكة العربية السعودية ويأتون للأعمال وللترفيه ولأسباب دينية ولم يشتكوا فهم يتمتعون بأمور مقدمة أخرى مثل الطعام والتجارة والضيافة والثقافة وآمل أن يستمر هذا".

وفي بيان سابق، أكد "مركز التواصل الدولي" السعودي الحكومي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه وُضع إطار لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة داخل المملكة، بحصص محددة "لمكافحة التجارة غير المشروعة لتلك السلع".

وتعقيبا على تقرير سابق لوكالة "رويترز" البريطانية، أوضح المركز السعودي أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تخصيص كميات محددة من المشروبات الكحولية المسموح بدخولها إلى المملكة للحد من العمليات غير المنظمة، التي أدّت إلى تبادل غيرمراقب لتلك السلع".

ووفقا لتصريحات مركز التواصل السعودي، فإنه من غير الواضح إذا ما كان سيسمح بفتح متاجر للكحوليات أم لا، لكنه أشار إلى أن "الإطار التنظيمي الجديد استحدث لمجابهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تحظر بيع أو استهلاك المشروبات الكحولية، وتعاقب عليها وفقا للقانون بالجلد والترحيل والتغريم والسجن.

وفي ظل توجهات الحكومة السعودية لإعادة هيكلة صناعة السياحة ضمن رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد، برزت تكهنات باحتمال تشريع الكحول خلال الفترة المقبلة.

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