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مجموعة الدول السبع تدعو جميع الأطراف إلى تجنب "المزيد من التصعيد" في منطقة الشرق الأوسط

01:20 م الجمعة 19 أبريل 2024

مجموعة الدول السبع

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بي بي سي
التعليق على الصورة،اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في إيطاليا.
دعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، يوم الجمعة، جميع الأطراف إلى "وقف المزيد من التصعيد" في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب تقارير عن هجمات، منسوبة لإسرائيل، استهدفت محافظة أصفهان الإيرانية.

وقال وزراء الخارجية في بيان ختامي منشور: "بناء على ضربات 19 أبريل، ندعو جميع الأطراف إلى العمل من أجل وقف المزيد من التصعيد".

وأضاف البيان أن مجموعة الدول السبع ستبذل جهودها للعمل في هذا المسار.

مجموعة الدول السبع منطقة الشرق الأوسط إيران إسرائيل
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