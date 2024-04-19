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إصابة 3 أشخاص جراء هجوم انتحاري في مدينة "كراتشي" الباكستانية

10:47 ص الجمعة 19 أبريل 2024

باكستان

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أ ش أ
أعلنت الشرطة الباكستانية ، اليوم الجمعة ، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة بالقرب من شاحنة تقل عمال سيارات يابانيين في مدينة "كراتشي".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن الشرطة قولها إن الهجوم وقع عندما كانت الشاحنة متجهة إلى منطقة صناعية ، حيث يعمل المواطنون اليابانيون في شركة باكستان سوزوكي موتورز.. مشيرة إلى أن قوات الشرطة التي كانت ترافق الشاحنة ردت بإطلاق النار عقب تعرضها للهجوم، مما أسفر عن مقتل أحد شركاء الانتحاري.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع اليابانيين الذين تعرضوا للهجوم بخير ولم يصابوا بأذى، موضحة أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج وأن حالتهم مستقرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان الشرطة الباكستانية مدينة كراتشي
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