للمرة الأولى منذ 2011.. أردوغان في زيارة رسمية للعراق الاثنين المقبل

مصراوي

أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق الاثنين المقبل للمرة الأولى منذ العام 2011.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش برئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة يوم الأربعاء.

وأجرى قورتولموش لقاء ثنائيا مع المندلاوي قبل أن يترأسا اجتماعا على مستوى الوفود في مقر البرلمان التركي، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس البرلمان التركي على العلاقات القوية بين شعبي البلدين وأكد وجود أرضية مهمة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب قورتولموش عن اعتقاده بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق ستكون نقطة تحول مهمة، مشيرا إلى أهمية التوصل لاتفاقيات جديدة وتطوير التعاون الثنائي.

من جانبه، أعرب المندلاوي عن رغبة بغداد في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والصداقة مع تركيا، مؤكدا جاهزية البرلمان العراقي للتعاون في جميع المجالات.

وأشار المندلاوي إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشاريع كبيرة، خاصة في إطار مشروع "طريق التنمية"، وشدد على أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى العراق.