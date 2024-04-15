صور من داخل محاكمة ترامب بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية

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نيويورك (د ب أ)

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إحدى محاكم نيويورك قبل بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الاثنين في قضية دفع أموال لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016، مما سيجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية.

وعند وصوله إلى قاعة المحكمة اليوم، وصف ترامب القضية بأنها "اعتداء على أمريكا".

وقال "هذا اضطهاد سياسي. هذا اضطهاد ليس له مثيل. لم ير أي شخص قط شيئا كهذا".

ووصف أيضا الرئيس الحالي جو بايدن الذي سوف ينافسه في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل بأنه رجل "غير كفء ... ومتورط بشدة في هذه القضية"، دون تقديم دليل على مزعمه.

يشار إلى أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى بحق الرئيس السابق.

ويمكن أن تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين في نيويورك، وهي مدينة ذات أغلبية ديمقراطية، عدة أيام، مع احتمالية تقليص مئات الأشخاص في النهاية إلى 12 محلفا وستة بدلاء فقط. ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.