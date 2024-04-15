"لبحث الرد على إيران".. مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مجددًا اليوم

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيجتمع مجددًا عصر اليوم الاثنين، لبحث الرد على إيران.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع في الساعة الـ2 بعد ظهر اليوم الاثنين في 11:00 بتوقيت جرينتش مع مجلس وزراء الحرب الذي خوّله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي ردّ على الهجوم الإيراني، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال المصدر إن مجلس وزراء الحرب، الذي يضم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بيني جانتس وعدداً من المراقبين، كان قد اجتمع مساء أمس الأحد.

في السياق ذاته قال مصدر إسرائيلي مطلع على مداولات الحكومة إن القرار الذي يواجه مجلس الوزراء الحربي المكون من خمسة أشخاص، بما في ذلك نتنياهو، هو ما إذا كان يجب "التحرك بشكل كبير" ضد إيران أو الرد بطريقة أكثر معقولية، وفقا لصحيفة فينشيال تايمز.

وفي هجوم هو الأول من نوعه، شنت إيران هجومًا ضد إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين.