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BBC

أنصار الله الحوثي: الهجوم الإيراني على إسرائيل أمر مشروع

05:23 م الأحد 14 أبريل 2024

المتحدث باسم أنصار الله الحوثية اليمنية محمد عبد ا

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(مصراوي)

قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثي محمد عبد السلام، اليوم الأحد، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل أمر مشروع، واصفًا الهجوم بـ "الرد المشروع" على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد عبدالسلام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع الإفلات دون العقاب على جرائمه، مشيرًا إلى أن استهداف القنصلية الإيرانية هو ما تطلب شن إيران لهجومها.

وجاء الهجوم الإيراني في إطار الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ما تسبب في مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت إيران انتهاء هجومها محذرة في الوقت ذاته إسرائيل من عواقب تكرار أي هجوم، قائلة إن الهجوم القادم سيكون أقوى وأكبر.

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رمضانك مصراوي

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