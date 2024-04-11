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BBC

إعلام عبري: ماكرون أبلغ رئيس الكنيست بأن فرنسا حذرت إيران من مهاجمة إسرائيل

08:16 م الخميس 11 أبريل 2024

إيمانويل ماكرون

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الكنيست خلال لقائهما أن فرنسا حذرت إيران من مهاجمة إسرائيل.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الجبهة الداخلية وجهت باتخاذ استعدادات دون إثارة للذعر تحسبا للهجوم الإيراني المحتمل.

وكان مسؤول أمريكي قال، اليوم الخميس، عن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن لطهران هي لا تهاجموا إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن رصدت خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية إيرانية مرتبطة بهجوم محتمل على إسرائيل، مؤكدا أن المؤشرات التي بحوزة الولايات المتحدة تدل على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغير.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي رئيس الكنيست الولايات المتحدة

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رمضانك مصراوي

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