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BBC

ترامب: يجب فحص عقل أي يهودي يصوت لصالح بايدن بالانتخابات

12:16 ص الخميس 11 أبريل 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يخوض سباق الانتخابات الرئاسة مجددًا، الأربعاء، إن أي شخص يهودي يصوت لصالح الرئيس جو بايدن "يجب أن يخضع لفحص عقله".

وقال ترامب خلال جولة انتخابية في أتلانتا: "إن بايدن لا يدعم إسرائيل. لقد تخلى عن إسرائيل. وأي شخص يهودي يصوت لصالح ديمقراطي أو يصوت لبايدن يجب أن يخضع لفحص عقله".

يعد هذا التعليق أحدث مثال على تلاعب ترامب برأي افتراضي عن أن الأمريكيين اليهود لديهم ولاءات مزدوجة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ولدى ترامب تاريخ طويل في انتقاد الأمريكيين اليهود الذين لا يدعمونه، وقال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن أي شخص يهودي يصوت لبايدن لا يحب إسرائيل و"يجب التحدث إليه".

ترامب جو بايدن الانتخابات الرئاسة الأمريكية إسرائيل

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