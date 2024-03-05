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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: يجب على حماس اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار بغزة

04:26 م الثلاثاء 05 مارس 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أنه يجب على حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تتخذ قرارا إذا أرادت وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "نريد أن نستخدم كل الطرق الممكنة لإيصال المساعدات إلى السكان في قطاع غزة"

وأكد أن الوضع في قطاع غزة أصبح غير مقبول، موضحًا أن قطر والولايات المتحدة شريكان.

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