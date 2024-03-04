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BBC

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الأونروا لن تعمل مستقبلًا في غزة

07:16 م الإثنين 04 مارس 2024

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

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مصراوي

قال جلعاد أردان مندوب الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه لم تقم أي وكالة أممية بإدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأن الأمم المتحدة تجتمع فقط من أجل الدفاع عن الحركة.

وأضاف مندوب الاحتلال خلال كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة ضالعة في الجرائم ضد إسرائيل، داعيا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة جرائم حماس، بحسب وصفه.

وأوضح أن أي وقف لإطلاق النار في غزة سيمنح الفرصة لحركة حماس كي تواصل جرائمها.

وزعم مندوب إسرائيل، أن 12% من إجمالي العاملين في المنظمات الأممية في قطاع غزة يشاركون حماس في جرائمها، مدعيًا، أن "موظفون أمميون في قطاع غزة يخطفون أطفالا إسرائيليين".

وأكمل، أن منظمة الأونروا لن تعمل مستقبلا في قطاع غزة كما كانت قبل 7 أكتوبر، مطالبا بوقف التمويل عن وكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأوضح إردان إسرائيل، أن دعوات وقف إطلاق النار تثبت أن الأمم المتحدة تفضل أن تستمر معاناة الشعب الإسرائيلي، قائلا: "على الأمم المتحدة أن تطالب مقاتلي حماس بتسليم أنفسهم والإفراج عن الأسرى".

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