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BBC

التلجراف: منع بن غفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة

10:20 م الأحد 03 مارس 2024

إيتمار بن غفير

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مصراوي

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق سراح المزيد من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "التلجراف" البريطانية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إن صفقة التبادل تثير ذكريات مثيرة للقلق تتعلق بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسة.

وأوضح مصدر استخباراتي إسرائيلي كبير، أن بن غفير يتصرف ضمن قواعده الخاصة وهو أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل.

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الخبر التالى:
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