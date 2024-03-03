صحة غزة: إجمالي الشهداء تجاوز 30 ألف شخص

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 30 ألفا و410 شهيدًا جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 م أكتوبر.

كما أضافت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 71 ألفا و700 شخص وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وأفادت صحة غزة، أن الشهداء والمصابين لا يزالوا تحت الركام جراء منع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر استشهد على إثرها 90 شخصًا إضافة إلى إصابة 177 آخرين.