مسؤول أممي: إسرائيل استهدفت 31 مركزًا لتوزيع المساعدات بغزة منذ منتصف يناير الماضي

مصراوي

قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل أعمالها الاستيطانية والهدم ومصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وأكد وينيسلاند أن أكثر من 31 ألفا استشهدوا في غزة جراء الحرب، لافتا إلى أن العملية الإسرائيلية مستمرة في خان يونس وهناك محاولات لدفع السكان للنزوح باتجاه رفح.

وأوضح وينيسلاند أن إسرائيل استهدفت 31 مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة منذ منتصف يناير الماضي، مؤكدا كذلك أن المجاعة في شمال القطاع أصبحت على الأبواب وهناك بالفعل وفيات جراء سوء وانعدام التغذية.

وشدد منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط على أن إسرائيل تتعنت في إيصال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة، مضيفا "سنضطر للتعامل مع أكثر من مليون نازح إضافي في حالة قيام إسرائيل بعملية في رفح".

وأشار وينيسلاند إلى أنه يجب على إسرائيل السماح بعمليات البناء للفلسطينيين بالضفة والقدس وعدم مصادرة أراضيهم، مشددا على أن وكالة الأونروا ضرورة لا غنى عنها ويجب التحقيق المحايد في الادعاءات بشأنها.