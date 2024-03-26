عقب حادث السفينة.. بايدن يتعهد بإعادة بناء وتشغيل ميناء بالتيمور

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أعمال البحث والإنقاذ ما تزال جارية بشأن حادث انهيار جسر بالتمور.

وأضاف الرئيس الأمريكي، بأنه سيتم توفير جميع الموارد الفيدرالية للاستجابة السريعة مع الحادث، موضحا أن واشنطن ستعمل على إعادة تشغيل ميناء بالتيمور وتشغيله مرة أخرى في أقرب وقت ممكن والحكومة الفيدرالية ستتكفل بتكاليف إعادة بنائه.

وتابع بايدن، أن التحقيقات تشير حتى اللحظة إلى أن حادث انهيار جسر بالتيمور طبيعي وليس تخريبيا.

وشهد اليوم الثلاثاء انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية القريبة من واشنطن، بعد اصطدام سفينة حاويات كبيرة بالجسر، ما أدى إلى سقوط سيارات وأشخاص في نهر باتابسكو.

وتبحث طواقم الإسعاف الأمريكية، عن 7 أشخاص على الأقل في المياه في موقع الحادث، مستعينة بطائرات مسيرات ومروحيات وغواصين، في عملية بحث نشطة أملاً في العثور على ناجين.

وصرح رئيس إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، جيمس والاس، قائلاً إن مكان الحادث كان "عملية بحث وإنقاذ نشطة"، بمشاركة عناصر من خفر السواحل في الولاية، مشيرًا إلى أن عمليات البحث تشمل النهر وسطح السفينة التي اصطدمت بالجسر.

وأكد والاس، أنه إنقاذ شخصين على الأقل من المياه، أحدهما في حالة خطيرة للغاية، نقل إلى المركز الطبي بجامعة ميريلاند لتلقي العلاج.

من جانبه، أعلن حاكم ماريلاند حال الطوارئ في الولاية إثر انهيار الجسر الذي جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصًا في النهر، وكتب حاكم الولاية ويس مور، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "أعلنتُ حال الطوارئ في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلّف من عدّة وكالات على إيفاد الموارد الفدرالية من إدارة بايدن بسرعة".

وتُظهر رسوم متحركة نفذتها شبكة "سي بي إس نيوز" تحركات سفينة الشحن "دالي" قبل اصطدامها بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهياره.